Путін помилував росіянку, засуджену за смс про рух військ до Грузії в 2008 році

Президент Росії Володимир Путін помилував Оксану Севастіді, засуджену за звинуваченнями у державній зраді через смс-повідомлення про пересування російських військ у 2008 році незадовго до війни з Грузією.

Відповідний указ Путіна опублікований на офіційному порталі правової інформації.

46-річну Оксану Севастіді визнали винною в «державній зраді» і засудили до семи років позбавлення волі за смс-повідомлення, яке вона послала своїм друзям, про повний потяг військового спорядження, що прямував із Росії до сепаратистського регіону Абхазії у Грузії під час короткої війни Росії проти Грузії 2008 року.

Вирок, як повідомлялось, був винесений іще в березні, але про нього чи не вперше публічно повідомили лише в грудні 2016 року.

У правозахисному центрі «Меморіал» у Росії справу Севастіді назвали політично мотивованою.

Правозахисники нагадали, що 2014 року ще одну громадянку Росії засудили за таких самих обставин: Катерину Харебаву звинуватили у «шпигунстві» й винесли вирок у шість років позбавлення волі через смс-повідомлення друзям про пересування російської військової техніки в бік Абхазії у Грузії під час війни 2008 року. Обвинувачення стверджувало, що вона передала таємні дані військовому представникові Грузії, захист наполягав, що повідомлення було приватне й адресоване її особистим друзям, і говорити про «шпигунство» не можна. «Меморіал» теж визнав її політв’язнем.