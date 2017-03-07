Чавушоглу заявляє, що піде на зустріч з турецькими виборцями в Німеччині

Міністр закордонних справ Туреччини заявляє, що він піде на заплановану зустріч з турецькими виборцями в Німеччині 7 березня.

«Я піду. Ніхто не може зупинити мене», – сказав Мевлют Чавушоглу в коментарі виданню Hurriyet daily після того, як муніципальний представник в Гамбурзі сказав, що центр, в якому планувалася зустріч міністра, закритий через недоліки в системі протипожежної безпеки.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звинуватив Берлін 5 березня у «нацистських діях» після того, як влада в Німеччині скасувала дозвіл на проведення трьох зустрічей на підтримку планів внесення змін до конституції Туреччини.

Референдум про пропоновані зміни до Конституції Туреччини про різке розширення повноважень президента призначений на 16 квітня. Анкара закликає взяти в ньому участь і проголосувати «за» і громадян Туреччини, що живуть в інших країнах. Ердоган потребує підтримки турецької громади в Німеччині – 1,5 мільйона виборців.

Пропозиція, яку парламент Туреччини вже схвалив у січні, має перетворити країну з парламентської республіки на державу з президентом-головою виконавчої влади і надати йому право видавати укази, обов’язкові до виконання, запроваджувати надзвичайний стан, призначати міністрів та інших чільних державних посадовців чи розпускати парламент.

Крім того, в разі схвалення на референдумі реформа означатиме, що чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган, який і домагається її запровадження для себе, отримає право залишатися на посаді до 2029 року.

Ердоган твердить, що реформа необхідна задля стабільності в нинішній неспокійний час. Критики висловлюють побоювання, що зміни призведуть до все дальшого скорочення демократії у країні і посилення авторитарної влади Ердогана.