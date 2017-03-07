Поліція: Чорновол не зверталася до силовиків через інцидент з учасниками блокади

У поліції Донецької області заявляють, що народний депутат від фракції «Народний фронт» Тетяна Чорновол не зверталася до правоохоронців через інцидент з учасниками блокади.

«Вона не писала заяву», – повідомили Радіо Свобода в прес-службі поліції Донеччини.

Водночас у відомстві зауважили, що у разі отримання відповідного звернення від Чорновол, силовики будуть «проводити слідчі дії».

Напередодні між Тетяною Чорновол і учасниками блокади сталася словесна перепалка, депутата також закидали яйцями. Крім того, у «штабі блокади» заявили, що 6 березня Андрій Дзиндзя на своєму авто збив одного з учасників блокади на переїзді Кривий Торець.

«Від важкого удару навіть пом'ялось крило автомобіля нападника. Наразі потерпілий пише заяву до поліції», – повідомили у штабі.

Проте у поліції Радіо Свобода повідомили, що станом на 7 березня заяви про цей інцидент немає.

Народний депутат Тетяна Чорновол виступила проти блокади.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Поліція через блокування відкрила провадження.