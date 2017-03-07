Холодницький: САП оскаржуватиме розмір застави Насірову

Спеціалізована антикорупційна прокуратури оскаржуватиме рішення суду про обрання запобіжного заходу відстороненому від виконання обов’язків голові Державної фіскальної служби Романові Насірову у вигляді тримання під вартою на 60 днів з альтернативою внесення застави – 100 мільйонів гривень.

«Ми задоволені тим, що суд належно оцінив наші докази щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Романа Насірова. Водночас зараз ми готуємо апеляційну скаргу на це рішення, оскільки в частині альтернативного запобіжного заходу – грошової застави – ми будемо притримуватися наших початкових вимог в 2 мільярди гривень для того, щоб розмір застави забезпечив виконання Романом Насіровим своїх процесуальних обов’язків», – сказав керівник САП Назар Холодницький, якого цитує прес-служба відомства.

7 березня Солом’янський районний суд Києва частково задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують