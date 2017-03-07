ЄС наступного тижня продовжить санкції за загрозу територіальній цілісності України – кореспондент

Європейський союз наступного тижня продовжить санкції, запроваджені через загрозу територіальній цілісності України, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

«Європейський союз наступного тижня продовжить санкції проти 150 людей та 37 організацій з України і Росії, які загрожують територіальній цілісності України», – написав він у своєму twitter.

Від 2014 року Захід у кілька етапів запровадив у зв’язку з анексією Росією Криму, а потім дестабілізацією ситуації на Донбасі кілька пакетів санкцій. Вони стосуються головним чином російських фізичних і юридичних осіб, а також осіб та інституцій із лав донбаських і кримських сепаратистів. Крім того, санкції накладені й на деякі галузі економіки Росії.

Кремль заперечує причетність до підтримки сепаратистів на Донбасі, визнаючи наявність у зоні бойових дій хіба що російських «добровольців», істверджує про «законність» захоплення Криму всупереч міжнародному праву.