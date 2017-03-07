Росія порушила справу через обстріли на Донбасі і звинувачує ЗСУ у застосуванні комплексу «Точка-У»

Слідчий комітет Росії 7 березня порушив кримінальну справу за статтею про застосування заборонених засобів і методів ведення війни «за фактами численних обстрілів житлових будинків у Донецьку у період із 27 лютого до 2 березня цього року». Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті російського відомства.

«У результаті цих злочинів були поранені двоє цивільних та пошкоджено понад 10 житлових будинків», – заявили у Слідчому комітеті Росії.

Російське відомство також звинувачує Збройні сили України у застосуванні проти мирного населення у 2014-2015 роках тактичного ракетного комплексу «Точка-У». «Слідчими Слідчого комітету Росії були процесуально закріплені докази застосування українськими військовими згаданих ракетних комплексів по населених пунктах Луганської області. Один із випадків застосування «Точки-У» був зафіксований у населеному пункті Ровеньки у 2014 році», – йдеться у повідомленні.

Російське відомство звинувачує у причетності до обстрілу командира 19-ї окремої ракетної бригади Збройних сил України, полковника Федора Ярошевича.

Українська сторона наразі не коментувала повідомлення Слідчого комітету Росії. Українські військові загалом спростовують звинувачення і російської сторони, і підконтрольних Росії бойовиків в обстрілах мирного населення з будь-яких видів озброєння.