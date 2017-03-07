Посол ЄС: для боротьби з корупцією Україні потрібні антикорупційні суди

Голова представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі заявляє, що для ефективної боротьби з корупцією в Україні необхідні антикорупційні суди. Про це йдеться на сторінці представництва у «Твіттері».

«Боротьба з корупцією – головний виклик, задля цього Україна потребує спеціалізованих антикорупційних судів», – інформує представництво з посиланням на посла.

Мінґареллі також високо оцінив роботу Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, «особливо останніми днями». «Приємно бачити, коли суди вдаються до дій», – зазначив він.

«Нові антикорупційні органи України повинні діяти незалежно, на кону – майбутнє верховенства права», – наголосив посол ЄС. Він також висловив сподівання, що майбутній аудит НАБУ проводитимуть незалежні фахівці.

Напередодні на необхідності запуску в Україні антикорупційних судів заявили у посольстві США в Україні.

7 березня Солом’янський районний суд Києва частково задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і обрав відстороненому від виконання обов’язків голові Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.