У Дніпрі в райвідділі поліції помер затриманий

У Дніпрі в райвідділі поліції ввечері 6 березня помер затриманий, підтвердили Радіо Свобода у вівторок в прес-службі обласної поліції.

За даними поліції, це сталось в Чечелівському районному відділенні поліції Дніпра.

Як поінформували правоохоронці, помер чоловік 1981 року народження, якого ввечері 6 березня затримали за підозрою у скоєнні крадіжки. Підозрюваного доставили в райвідділ і не встигли допитати, зазначають в поліції.

Як повідомили у відомстві, чоловіка затримали, оскільки були підозри, що він вкрав мобільний телефон.

У поліції зазначають, що причини смерті невідомі, призначена судово-медична експертиза.