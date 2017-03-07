США заявляють про початок розгортання системи протиракетної оборони у Південній Кореї, викликавши критику з боку Росії та Китаю.

Чиновники Південної Кореї заявили, що систему встановлюють лише з метою захисту, але і Китай, і Росія побоюються, що радарна система працюватиме глибоко на їхніх територіях.

Китай «безперечно вживатиме необхідних заходів для захисту власних інтересів безпеки», заявив 7 березня прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Ген Шуан. Він не уточнив, які саме заходи можуть бути вжиті.

Голова комітету Державної думи Росії у міжнародних справах Леонід Слуцький, якого цитує агенція «Інтерфакс», заявив, що система оборони іде поза стримуванням північнокорейської загрози та «підриває стратегічний баланс» корейського півострову.

Початок розгортання системи оборони припадає на наступний день після того, як Північна Корея випустила чотири балістичні ракети в океан поблизу Японії.