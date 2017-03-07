Україна закликає спецдоповідача ООН з питання про свободу релігії оцінити ситуацію в Криму

Постійний представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Юрій Клименко закликав спеціального доповідача ООН з питання про свободу релігії або переконань Ахмеда Шахіда знайти можливість для отримання доступу на територію окупованого Росією Криму та оцінити там ситуацію зі свободою релігії і переконань. Про це йдеться у повідомленні на сайті українського представництва за підсумками виступу посла у рамках 34-ї сесії Ради ООН із прав людини.

«У своєму виступі постійний представник України Юрій Клименко поінформував про жорсткі обмеження, з якими стикаються громади християнських меншин на територіях, підконтрольних збройним формуванням на сході України, під час реалізації свого права на свободу релігії та віросповідання, а також вкотре привернув увагу до чисельних правопорушень, що базуються на релігійному ґрунті, з боку окупаційної влади РФ по відношенню до кримських татар», – йдеться у повідомленні.

Представник України висловив сподівання, що присутність міжнародних організацій, в тому числі правозахисних механізмів ООН, на півострові «може допомогти змусити окупаційну владу поважати свої обов’язки відповідно до міжнародного права».

Росія анексувала український Крим навесні 2014 року. Україна офіційно визнала Крим тимчасово окупованою територією.