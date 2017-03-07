Мін’юст: директора люстраційного департаменту комісія знову не визначила

Комісія з другої спроби не визначила переможця конкурсу на посаду директора департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції.

«Конкурсною комісією не визначено переможця на зайняття вакантної посади директора департаменту з питань люстрації», – йдеться в повідомленні Мінюсту.

Водночас про оголошення нового конкурсу не повідомляється.

21 листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Мін’юсту Тетяна Козаченко заявила про відставку з посади. Виконувачем обов’язків директора департаменту, як заявляв очільник Мін’юсту Павло Петренко, було призначено Ганну Калинчук. Втім, пізніше заступник міністра Ганна Онищенко заявила про незгоду з таким рішенням, назвавши його «нав’язуванням кандидатури».

У грудні 2016 року Мін’юст оголосив конкурс на заміщення посади директора департаменту люстрації. Для участі в конкурсі подали документи 12 людей. Проте тоді не обрали переможця.

У січні Міністерство юстиції України оголосило повторний конкурс.