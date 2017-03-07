У результаті сутички на станції Кривий Торець поліція відкрила провадження

Управління Національної поліції у Донецькій області повідомляє про відкриття кримінального провадження за статтею «Грабіж», а також розглядає можливість відкриття провадження за статтею про «Хуліганство» за підсумками конфлікту на залізничній станції Кривий Торець, що мав місце напередодні, 6 березня.

Напередодні на станції Кривий Торець, де базуються учасники блокади проти торгівлі з непідконтрольною частиною Донбасу, сталася словесна перепалка між блокувальниками й депутатом Верховної Ради Тетяною Чорновол. Крім того, блокувальники заявляють про збиття одного з їхніх активістів блогером Андрієм Дзиндзею. Сам Дзиндзя натомість каже про сутичку з депутатом Верховної Ради Володимиром Парасюком, який також був присутній на місці події.

«Близько 18:30 до чергової частини Торецького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції Кривий Торець відбувається конфлікт між народним депутатом та учасниками блокади, з приводу того, що депутат намагалась переконати припинити блокування залізничних колії. Народний депутат перебувала зі своїм помічником, журналістом інформаційного агентства», – інформує поліція 7 березня.

«Під час суперечки з боку блокувальників лунали образи та погрози на адресу народного депутата, крім того, невідомі особи декілька разів кинули в неї яйцями. На місці події з боку блокувальників був присутній інший народний депутат, який вступив у конфлікт з журналістом. Представник ЗМІ після сутички звернувся до поліції з приводу спричинення йому тілесних ушкоджень та заволодіння його особистим майном народним депутатом з боку блокувальників. За його зверненням факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ст.186 «Грабіж» Кримінального кодексу України», – поінформували у поліції.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України.

Від січня активісти, серед яких – депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Поліція через блокування відкрила провадження.