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07 Березень 2017, Київ 16:06
Новини | Міжнародні

Молдова: суд дозволив арештованому екс-главі Центрального банку залишитися вдома

Леонід Талмач

Леонід Талмач

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Суд в Молдові дозволив колишньому голові центрального банку Леонідові Талмачу, який був госпіталізований з проблемами серця після арешту за підозрою в шахрайстві, залишитися вдома, повідомляє його адвокат.

Адвокат Талмача Віталій Нагачевський заявив 7 березня, що його клієнт залишається в клініці Кишинева, його доставлять додому після того, як він відчуватиме себе краще.

Він повинен залишатися під наглядом суду на час розслідування, сказав Нагачевський.

Талмач, який мав операцію на серці в січні, був затриманий 3 березня й відправлений під 15-денний попередній арешт. Він був доставлений в лікарню з симптомами хвороби серця того ж дня.

Слідчі підозрюють Талмача в причетності до шахрайства, в результаті якого державна система страхування автомобілів зазнала фінансових втрат.

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