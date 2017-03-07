Прем’єр Білорусі висловив занепокоєння щодо євразійського інтеграційного процесу

Прем’єр-міністр Білорусі Андрій Кобяков висловив занепокоєння з приводу того, що він назвав нездатністю Росії виконувати свої зобов’язання в процесі євразійської інтеграції. Про це він заявив на зустрічі прем’єр-міністрів Євразійського економічного союзу (ЄЕС) в столиці Киргизстану Бішкеку.

Зокрема Кобяков розкритикував Росію за підвищення цін на поставки природного газу в Білорусь на 110 відсотків протягом року, після того, як офіційно ЕЕС почав функціонувати в січні 2015 року.

До складу ЄЕС входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Росія.

Президент Росії Володимир Путін намагається використовувати ЄЕС для зміцнення впливу Москви на території колишнього Радянського Союзу і протидії Євросоюзу і НАТО.