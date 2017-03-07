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07 Березень 2017, Київ 16:06
Новини | Суспільство

Організатори феміністичного маршу 8 березня заявляють про погрози

Марш за права жінок, 8 березня 2013 року

Марш за права жінок, 8 березня 2013 року

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Організатори феміністичного маршу, запланованого у Києві на 8 березня, заявляють про погрози на їхню адресу.

Як написала на своїй сторінці у «Фейсбуці» активістка Ксенія Ніколаєнко, вони отримують погрози фізичної розправи, крім того, лунають заклики до нападів на учасників ходи та образливі коментарі.

«Це – індикатор системного недотримання основних прав і свобод людини, зафіксованих не лише у міжнародних правових актах, але й у Конституції України. Лише якщо об’єднаємо зусилля, зможемо чинити опір системному насильству й ультраправому тиску на кожну з нас», – написала Ніколаєнко.

Організатори маршу зазначили у коментарі Радіо Свобода, що мають намір звернутися до поліції у зв’язку з погрозами.

Організатори феміністичного маршу 8 березня позиціонують його як ходу проти інституційного насильства над жінками.

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