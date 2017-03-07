Мін’юст: Насіров перебуває в СІЗО на загальних умовах

Заступник міністра юстиції України Денис Чернишов заявляє, що відсторонений від виконання обов’язків голова Державної фіскальної служби Роман Насіров перебуває в Лук’янівському СІЗО на загальних умовах.

«Близько 4 ранку був доставлений до СІЗО Насіров. Він перебуває в Лук’янівському СІЗО на загальних умовах, тобто він в загальній чотиримісній камері. Коли він прибув, в камері перебувала одна людина», – сказав він.

Заступник міністра уточнив, що в СІЗО Насірова оглянув лікар, його стан здоров’я на час прибуття був задовільний.

7 березня Солом’янський районний суд Києва частково задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

6 березня у ході судового засіданнябрав участь Насіров. До зали засідань він прийшов сам, хоч і за допомогою медиків, на попередніх засіданнях його завозили на ношах.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.