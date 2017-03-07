Суд в Гаазі: Росія вважає, що немає підстав для застосування тимчасових заходів

Російська сторона в процесі в Міжнародному суді ООН в Гаазі вважає, що немає підстав для застосування стосовно неї тимчасових запобіжних заходів, на яких наполягає Україна.

«Росія повністю дотримується своїх зобов'язань щодо обох конвенцій. Ми не вбачаємо ні правових, ні фактичних підстав для таких заходів», – сказав представник Росії Роман Колодкін в суді.

При цьому він також зазначив, що українська сторона намагається «втягнути суд у відносини Росії та України, які лежать поза юрисдикцією суду».

Раніше сьогодні у ході слухань у Міжнародному суді ООН в Гаазі представник Росії Ілля Рогачев заперечив, що Росія надає сепаратистам Донбасу зброю та спорядження, заявивши, що вони знаходять озброєння в старих радянських арсеналах,які, зокрема, розташовані в шахтах.

Водночас українська сторона назвала виступ російської сторони в суді ООН маніпуляціями та брехнею.

«Сьогодні в Гаазі виступає Росії. Той самий наратив, маніпуляції, брехня. І відчувається страх відповідальності. Але все в життя, як бумеранг», – написала речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца у twitter.

6 березня у Міжнародному суді (Гаага, Нідерланди) розпочалися публічні слухання за позовом України проти Росії. Україна просить Міжнародний суд ООН про тимчасові заходи на час розгляду справи.

Серед таких заходів – домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні», і вчинити тиск на такі групи, щоб вони надалі не чинили таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема, зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка очолює українську делегацію, 6 березня у ході слухань заявила, що Росія «безперервно порушує міжнародне право та права людини» і «продовжує надавати смертоносну підтримку незаконним збройним формуванням».

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».