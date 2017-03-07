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07 Березень 2017, Київ 17:37
Новини | Події

Комісія Кримської єпархії не знайшла слідів мироточення на бюсті царя Миколи II

Бюст Миколи II біля будівлі підконтрольної Кремлю прокуратури Криму

Бюст Миколи II біля будівлі підконтрольної Кремлю прокуратури Криму

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У Сімферопольській і Кримській єпархії стверджують, що спеціальна комісія не виявила «слідів мироточення на бронзовому бюсті царя Миколи II і іконах в каплиці». Відповідний рапорт оприлюднений на сайті єпархії 7 березня.

«На виконання розпорядження № 27 від 06.03.2017 року, з метою вивчення ситуації, що склалася у зв’язку із заявою депутата Державної думи Росії про можливе мироточення бюста царя-страстотерпця Миколи II, розташованого поблизу каплиці святих Царствених страстотерпців при прокуратурі республіки Крим, а також деяких ікон в самій каплиці, був здійснений виїзд на місце комісією», – йдеться в рапорті.

У документі зазначається, що комісія вважає за доцільне священику «продовжити спостереження, і в разі появи слідів мироточення негайно повідомити архієрею і комісії».

Екс-прокурор Криму, нині депутат російської Держдуми Наталія Поклонська раніше заявила, що в анексованому Росією Криму замироточив бюст останнього російського імператора з Миколи ІІ. Поклонська заявила, що незвичайне явище сталося в столітню річницю зречення імператора від престолу. Тепер, каже Поклонська, до погруддя приходять люди з хворими дітьми.

У листопаді минулого року ЗМІ повідомили, що члени партії «Єдина Росія» незадоволені публічними висловлюваннями Поклонської і рекомендували найближчим часом утриматися від «медійної активності». Сама депутат цю інформацію відкинула.

До обрання в російську Держдуму в вересні 2016 року Поклонська очолювала прокуратуру анексованого Росією Криму. Першою її ініціативою на новій посаді стала вимога перевірити фільм «Матильда» про роман імператора Миколи II з балериною Матильдою Кшесинською. На думку депутата, фільм ображає релігійні почуття.

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