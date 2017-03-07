Комісія Кримської єпархії не знайшла слідів мироточення на бюсті царя Миколи II

У Сімферопольській і Кримській єпархії стверджують, що спеціальна комісія не виявила «слідів мироточення на бронзовому бюсті царя Миколи II і іконах в каплиці». Відповідний рапорт оприлюднений на сайті єпархії 7 березня.

«На виконання розпорядження № 27 від 06.03.2017 року, з метою вивчення ситуації, що склалася у зв’язку із заявою депутата Державної думи Росії про можливе мироточення бюста царя-страстотерпця Миколи II, розташованого поблизу каплиці святих Царствених страстотерпців при прокуратурі республіки Крим, а також деяких ікон в самій каплиці, був здійснений виїзд на місце комісією», – йдеться в рапорті.

У документі зазначається, що комісія вважає за доцільне священику «продовжити спостереження, і в разі появи слідів мироточення негайно повідомити архієрею і комісії».

Екс-прокурор Криму, нині депутат російської Держдуми Наталія Поклонська раніше заявила, що в анексованому Росією Криму замироточив бюст останнього російського імператора з Миколи ІІ. Поклонська заявила, що незвичайне явище сталося в столітню річницю зречення імператора від престолу. Тепер, каже Поклонська, до погруддя приходять люди з хворими дітьми.

У листопаді минулого року ЗМІ повідомили, що члени партії «Єдина Росія» незадоволені публічними висловлюваннями Поклонської і рекомендували найближчим часом утриматися від «медійної активності». Сама депутат цю інформацію відкинула.

До обрання в російську Держдуму в вересні 2016 року Поклонська очолювала прокуратуру анексованого Росією Криму. Першою її ініціативою на новій посаді стала вимога перевірити фільм «Матильда» про роман імператора Миколи II з балериною Матильдою Кшесинською. На думку депутата, фільм ображає релігійні почуття.