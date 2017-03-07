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07 Березень 2017, Київ 17:36
Новини | Міжнародні

Трамп у «Твіттері» розкритикував Обаму, зокрема, через Крим

Дональд Трамп і Барак Обама

Дональд Трамп і Барак Обама

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Президент США Дональд Трамп у своєму «Твіттері» розкритикував попередника Барака Обаму за поведінку країни на міжнародній арені і, зокрема, згадав про анексію Росією Криму.

«За вісім років Росія «наїхала» на президента Обаму, ставала дедалі сильнішою, відібрала Крим і додала ракет. Слабак!» – написав Трамп.

Барак Обама на критику Трампа поки не відреагував.

Президент США Дональд Трамп на етапі своєї передвиборної кампанії неодноразово критикував Барака Обаму за м'яку, як він стверджував, внутрішню і зовнішню політику держави. У лютому 2017 року Трамп, реагуючи на чергові побоювання щодо можливого зближення нової адміністрації з Росією, нагадав, що Росія анексувала Крим під час президентства Барака Обами.

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