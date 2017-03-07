СБУ заявляє про виявлення у зоні бойових дій на Донбасі зброї російського виробництва

Служба безпеки України повідомляє про виявлення в зоні бойових дій зброї російського виробництва. Про це йдеться на сторінці відомства у «Фейсбуці».

«На бойових позиціях українських підрозділів поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області оперативники спецслужби вилучили реактивний піхотний вогнемет «Шмель», який був залишений бойовиками терористичної організації «ДНР» під час їх відступу після бойових зіткнень із силами АТО», – йдеться у повідомленні.

У СБУ заявляють, що такий вогнемет не перебуває на озброєнні Збройних сил України та, за оцінками фахівців, належить Збройним силам Росії.

Російська сторона це повідомлення не коментувала.

Водночас волонтер Юрій Бірюков, що нині також є позаштатним радником президента і міністра оборони України, ще восени 2014 року повідомляв про наявність реактивних піхотних вогнеметів РПО-А «Шмель» у Збройних силах України. Він, зокрема, розповідав у фейсбуці 8 жовтня 2014 року, що особисто доставив захисникам донецького аеропорту ці вогнемети.

7 березня Слідчий комітет Росії повідомив про порушення кримінальної справи через обстріли у зоні бойових дій на сході України та звинуватив Збройні сили України у використанні ракетного комплексу «Точка-У».