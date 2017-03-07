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07 Березень 2017, Київ 17:37
Новини | Події

Порошенко: з космодрому Куру відбувся пуск ракети Vega, двигун якої виготовлений в Україні

Французька Гвіана, червень 2015 року

Французька Гвіана, червень 2015 року

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У Французькій Гвіані з космодрому Куру відбувся успішний пуск ракети Vega, двигун якої виготовлений на заводі «Південмаш» в Україні. Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні з космодрому Куру відбувся успішний пуск ракети-носія легкого класу Vega. Маршовий двигун РД-843 4-го ступеня ракети-носія розроблений державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» та виготовлений державним підприємством «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», – написав він.

За словами Порошенка, це вже дев’ятий пуск у рамках програми Vega та перший цього року.

За даними бюро «Південне», двигун РД-843 пройшов шість успішних льотно-конструкторських випробувань (2012-2015 роках).

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