Прокуратура: в апеляційному суді повернули державі «Біличанський ліс»

Прокуратура Київської області відстояла повернення державі земельної ділянки, так званого «Біличанського лісу».

Як повідомляє прес-служба ГПУ, прокуратура в апеляційній інстанції відстояла свою позицію щодо скасування незаконного рішення місцевого суду про відмову щодо витребування земельної ділянки площею 0,15 гектара вартістю понад 1 мільйон гривень.

«Родичі колишнього високопосадовця із Міністерства екології України набули у приватну власність цю земельну ділянку лісогосподарського призначення, так званого «Біличанського лісу», який на даний час є Національним природним парком «Голосіївський», – повідомляють у прокуратурі.

У 2015 році в Генпрокуратурі повідомляли, що Коцюбинська селищна рада незаконно ухвалила 501 рішення, яким безкоштовно надано 72 га землі у власність громадянам.

За даними ГПУ, ці земельні ділянки фактично розташовані на території Біличанського лісу, входять до складу національного природного парку «Голосіївський», в подальшому 349 земельних ділянок були відчужені за договорами купівлі-продажу, з них 161 ділянку загальною площею майже 24 гектари придбали 12 осіб.