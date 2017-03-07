Росія: Дадін заявив про намір домагатися реабілітації і відшкодування – адвокат

У Росії опозиційний активіст Ільдар Дадін, вирок якому нещодавно скасував Верховний суд його країни, має намір домагатися реабілітації і відшкодування за незаконне кримінальне переслідування, повідомила його адвокат Ксенія Костроміна.
Ільдар Дадін був єдиним наразі засудженим у Росії за запровадженою 2014 року статтею 212.1 Кримінального кодексу, що передбачає кримінальну відповідальність за участь у більш ніж одній несанкціонованій акції протесту за період 180 днів.
У березні 2016 року Дадіна засудили на два з половиною роки колонії загального режиму за «неодноразові порушення» російських правил проведення мітингів. 22 лютого 2017 року Верховний суд Росії скасував вирок Дадіну, а його справа ухвалив закрити через відсутність складу злочину. Раніше на процесуальні порушення у справі Дадіна вказав і Конституційний суд Росії. Дадін отримав право на реабілітацію.
У жовтні 2016 року видання «Медуза» опублікувало лист Дадіна з карельської колонії № 7, у якому активіст розповів про тортури і знущання з боку наглядачів. Слова Дадіна підтвердили інші ув’язнені цієї колонії. Спочатку слідчі не знайшли підстав для порушення справи після заяв Дадіна, але після скасування його вироку стало відомо про відновлення перевірки.
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