Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликає Нацбанк відреагувати на дії «Сбербанку Росії» і застосувати санкції щодо цієї фінансової установи.

«Запитання – скільки потрібно часу Національному банку України, що б ввести санкції стосовно Ощадбанку Росії, що працює в Україні? Вважаю за необхідне негайну реакцію НБУ! «Сбербанк Росії» повинен припинити свою роботу в Україні», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні у «Сбербанку Росії» заявили, що почали обслуговувати в своїх відділеннях клієнтів, що надають «документи» угруповань «ДНР» і «ЛНР». У лютому президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання таких «документів».

Наприкінці січня у Києві активісти політичної партії «Національний корпус» заявили про початок кампанії з закриття російських банків, які працюють в Україні. Активісти пікетували центральні офіси дочірніх компаній російських банків, зокрема і «Сбербанку Росії».

Раніше у Нацбанку заявляли про готовність виконати рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо санкцій проти банків із російським державний капіталом, якщо таке рішення ухвалять.

Від квітня 2014 року після російської анексії Криму на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

У січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором.