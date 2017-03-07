У Харкові суд скасував рішення міськради про почесне звання російському сенатору

Дзерджинський районий суд Харкова задовольнив позов обласної прокуратури до Харківської міської ради щодо визнання протиправним рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Харкова» російському сенатору Олександру Шишкіну. Таким чином, суд скасував рішення міськради від 6 серпня 2014 року.

Юридичний департамент міськради може оскаржити це рішення в апеляційній інстанції. В департаменті, однак, поки ніяк не відреагували на рішення суду.

6 серпня 2014 року Харківська міськрада більшістю голосів присвоїла звання «Почесний громадянин Харкова» вісьмом особам, серед яких двоє громадян Росії – голова ради директорів ВАТ «МосСітіГрупп» Павло Фукс і сенатор російської Ради Федерації Олександр Шишкін. Їхні кандидатури були внесені Українською православною церквою (Московського патріархату).

Незабаром прокурор Харкова підготував адміністративний позов до Харківського окружного адміністративного суду про визнання незаконним та скасування рішення міськради щодо Шишкіна. 28 серпня 2014 року Харківський окружний адміністративний суд у повному обсязі задовольнив адміністративний позов прокурора.

Однак міськрада оскаржила рішення суду першої інстанції і домоглася його скасування. При розгляді справи у Верховному адміністративному суді була змінена підсудність і справу направили для нового розгляду у Дзержинський райсуд Харкова.

У вересні 2015 року російського сенатора Олександра Шишкіна включили до списку осіб, щодо яких Україна запровадила санкції, зокрема і заборону на в’їзд.