Посольства США і ЄС виступили на підтримку ідеї запуску антикорупційного суду в Україні

Посольство США і представництво Європейського союзу у спільній заяві виступили на підтримку ідеї запуску в Україні антикорупційного суду.

«Ми вітаємо судові рішення, ухвалені вранці 7 березня, але відзначаємо, що події кількох останніх днів підтверджують потребу мати спеціалізований антикорупційний суд», – йдеться у спільній заяві.

«Досягти успіху у боротьбі проти корупції є критично важливим для України – як для виконання народних вимог Майдану, так і для залучення прямих іноземних інвестицій, необхідних для розвитку української економіки», – наголосили у дипломатичних місіях.

Посольство США і представництво ЄС також схвально відгукнулися про діяльність Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. «Ці події також демонструють, чому майбутній аудит НАБУ має бути незалежним, прозорим і забезпечувати об’єктивний аналіз діяльності НАБУ протягом минулого року», – додали дипломати.

7 березня Солом’янський районний суд Києва частково задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і обрав відстороненому від виконання обов’язків голові Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.