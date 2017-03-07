Іран продовжив обмеження на в’їзд громадянам США після нового указу Трампа

Іран заявив, що продовжить застосування своїх обмежень на в’їзд до країни громадян США у відповідь на новий указ президента США Дональда Трампа, що, зокрема, обмежує в’їзд до США громадян Ірану і ще п’яти переважно мусульманських країн.

Як заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванчі, Іран продовжить давати відмови на запити громадян США про іранську візу, доки указ лишатиметься чинним, повідомляють іранські засоби інформації.

Він також назвав указ таким, що «не має жодної вартості з юридичного погляду», і поставив під сумнів заяви Трампа, що указ необхідний для безпеки США. Посадовець нагадав, що Іран не був причетним до жодного з терактів на території США.

Раніше Іран у відповідь на первісний указ Трампа про тимчасову заборону в’їзду до США громадянам низки країн оголосив, що не видаватиме нових віз громадянам США, хоча, на відміну від дій Вашингтона, зберіг можливість в’їзду для тих американців, що вже мали іранську візу. Перший указ невдовзі заблокували суди, і адміністрація Трампа врешті підготувала новий.

У понеділок президент США Дональд Трамп підписав змінений указ про обмеження імміграції. Він передбачає 90-денне замороження видачі нових віз до США громадянам шести переважно мусульманських країн – Ірану, Сирії, Судану, Лівії, Сомалі й Ємену. При цьому, на відміну від попереднього, цей указ не займає прав громадян цих країн, що вже мають чинну візу або дозвіл на постійне мешкання у США. Також із переліку країн, яких стосуються обмеження, вилучили Ірак, що був у першому указі. Так само, як і перший указ, нинішній запроваджує 120-денне припинення програми приймання біженців у США. На відміну від первісного указу, новий набуває чинності не негайно, а з 16 березня. В ньому також уже немає припинення приймання біженців із Сирії на невизначений термін, що було в первісному указі.