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07 Березень 2017, Київ 19:03
Новини | Політика

Четверо українських військових постраждали впродовж дня у зоні бойових дій – штаб

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Троє українських військових поранено, одного травмовано впродовж дня у зоні бойових дій. Про це інформує штаб української воєнної операції на сході України.

Всього, за даними штабу, станом на 18:00 у зоні бойових дій зафіксовано 53 обстріли з боку бойовиків. Зокрема, як інформують у штабі, з танків бойовики стріляли у напрямку Широкина.

В цілому українська сторона фіксує застосування бойовиками крупнокаліберної зброї не лише на маріупольському, але й на донецькому та луганському напрямках.

Угруповання «ДНР» у вівторок звинувачує українських військових в обстрілах у напрямку Горлівки та низки інших населених пунктів підконтрольної бойовикам частини Донеччини. Угруповання «ЛНР» заявляє про обстріл українською стороною селища Донецький.

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