Голова МЗС України Клімкін зустрічається з державним секретарем США Тіллерсоном

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Вашингтоні зустрічається з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Про це у своєму «Твіттері» інформує посольство України в США.

Як повідомляли у переддень візиту у прес-службі МЗС України, метою візиту Павла Клімкіна до США є «надання додаткового імпульсу інтенсивному політичному діалогу між Україною та США в рамках обговорення широкого кола практичних питань порядку денного українсько-американського стратегічного партнерства як в контексті відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, так і підтримки Вашингтоном поступального просування внутрішніх реформ в Україні».

Очікується, що, крім Тіллерсона, Клімкін також матиме зустрічі з представниками Адміністрації та Конгресу США.

Рекс Тіллерсон очолив Державний департамент США у лютому 2017 року.