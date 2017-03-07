У WikiLeaks оприлюднили, як стверджують, документи про кіберрозвідку ЦРУ США

На сайті проекту WikiLeaks, що публікує, як стверджується, викрадені конфіденційні й таємні електронні документи інших держав чи осіб, оприлюднили, як там заявляють, тисячі документів про діяльність Центру кібернетичної розвідки Центрального розвідувального управління США.

Автентичність документів наразі не підтверджена, в ЦРУ це традиційно відмовилися коментувати, але експерти, які вже почали аналізувати витік, кажуть, що матеріали видаються справжніми.

У WikiLeaks заявили, що ЦРУ нещодавно втратило контроль за великим обсягом своїх хакерських інструментів і пов’язаної з цим документації. Цей архів, заявили у проекті, як виглядає, вже якийсь час незаконно колував серед «урядових хакерів» і підрядників США, один із яких і передав для публікації частини цього архіву.

Якщо це підтвердиться, це стане черговим катастрофічним провалом спецслужб США у збереженні інформації, яку час від часу викрадають WikiLeaks чи їхні спільники.