США пообіцяли далі підтримувати Україну і зберігати санкції – МЗС

Державний секретар США Рекс Тіллерсон під час зустрічі у Вашингтоні з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним наголосив, що США і надалі підтримуватимуть Україну, а санкції США проти Росії залишаться чинними до повного виконання мінських домовленостей, припинення агресії та деокупації Донбасу і Криму, повідомило Міністерство закордонних справ України.

Співрозмовники також домовилися працювати над підготовкою зустрічі між президентами України та США, мовиться в повідомленні.

Сам Клімкін після зустрічі заявив, що українське питання «залишається фундаментально важливим для США».

Міністр не навів деталей переговорів, але розповів, що говорив із Тіллерсоном про агресію Росії проти України, і наголосив, що ні про який «обмін» України в контексті відносин нової адміністрації США з Росією не йдеться.

Державний департамент США поки що не коментував зустрічі Тіллерсона й Клімкіна.