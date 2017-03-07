В Угорщині ухвалили суворіший міграційний закон

Парламент Угорщини ухвалив новий міграційний закон, згідно з яким, нелегальні мігранти будуть зобов’язані чекати на розгляд своїх прохань про надання притулку виключно у так званих транзитних зонах на угорсько-сербському кордоні без можливості потрапити на територію цієї країни.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, за таку редакцію законопроекту в поданні міністра внутрішніх справ Шандора Пінтейра проголосувала урядова коаліція партій ФІДЕС-ХД (партії республіканців і християнських демократів) – 138 голосів «за». Проти такого рішення висловилися всього 6 депутатів Партії зелених. Утрималися 22 парламентарі від лівоцентристських партій.

Марта Пардаві, співголова Гельсінкського комітету Угорщини, зазначила, що новий закон не вирішить нагальних проблем нелегальної міграції і при цьому запроваджує тимчасове обмеження прав людини.

«Це утримання під вартою, оскільки вони не зможуть потрапити до Угорщини через колючий дріт, охорону поліції та військових, тобто ясно, що це насправді означає ув’язнення», – вважає вона.

Марта Пардаві стверджує, що а разі відмови у статусі біженця у втікачів залишається лише один вихід – повернутися назад, до Сербії, яка відмовляється брати їх до себе. На думку правозахисниці, саме до таких правових порушень змушуватимуть мігрантів в угорських транзитних зонах.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан так відгукнувся про нинішню політику Європейського союзу у сфері міграції: «Мігранти безперешкодно пересуваються всією Європою, поки їхні справи не розгляне влада. Питання 2017 року полягає в тому, чи ми затримуватимемо їх, залишаючи під вартою, до появи рішення міграційного управління».

Останнім часом у західних ЗМІ з’явилися публікації про те, що хоча потік нелегальної міграції у порівнянні з 2014–15 роками змілів у рази, до нелегальних мігрантів на сербсько-угорському кордоні все ще застосовують грубу фізичну силу і навіть нацьковують службових собак. Високопосадовці угорської поліції заперечують такі заяви.