Клімкін у Сенаті США закликав не послаблювати й посилювати санкції щодо Росії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на слуханні в підкомітеті Сенату США у Вашингтоні заявив, що нині не може бути мови про послаблення санкцій щодо Росії, а може йтися тільки про їхнє посилення.

Із Росією не можна укладати ніяких нових угод, поки Москва не виконає своїх зобов’язань за мінськими домовленостями, сказав Клімкін, виступаючи на слуханні на тему «Політика і наміри Росії стосовно деяких європейських країн» у підкомітеті з закордонної допомоги і пов’язаних програм бюджетного комітету Сенату.

Міністр нагадав, що Кремль вдався до агресивної політики експансії і щодня веде гібридну війну проти мирних країн за допомогою таких інструментів, як пропагандистський телеканал RT.

Він також додав, що Україна зацікавлена у співпраці зі США.

Крім голови МЗС України, на слуханні виступають також посли низки країн Сходу Європи: Польщі, Грузії, країн Балтії.

Раніше у вівторок Павло Клімкін зустрівся у Вашингтоні з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном і після зустрічі заявив, що українське питання «залишається фундаментально важливим для США».

Міністр не навів деталей переговорів, але розповів, що говорив із Тіллерсоном про агресію Росії проти України, і наголосив, що ні про який «обмін» України в контексті відносин нової адміністрації США з Росією не йдеться.

В МЗС України відтак повідомили, що Тіллерсон під час зустрічі у Вашингтоні з Клімкіним наголосив, що США і надалі підтримуватимуть Україну, а санкції США проти Росії залишаться чинними до повного виконання мінських домовленостей, припинення агресії та деокупації Донбасу і Криму. Співрозмовники також домовилися працювати над підготовкою зустрічі між президентами України та США, мовилося в повідомленні.

Державний департамент США поки що не коментував зустрічі Тіллерсона й Клімкіна.