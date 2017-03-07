Жебрівський повідомив про план перенести пункт пропуску і вивести з «сірої зони» 9 сіл

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив про план перенести один із пунктів пропуску біля лінії контакту ближче до цієї лінії, щоб вивести з так званої «сірої зони» ще дев’ять сіл.

Як написав він у фейсбуці, йдеться про плановане перенесення контрольного пункту в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» майже на 8 кілометрів углиб нинішньої «сірої зони», за село Березове. Тоді під контролем Києва опиняться села Березове, Степове, Тарамчук, Славне, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне і Солодке.

За словами Жебрівського, перенесення КПВВ планується протягом найближчих трьох місяців.

Він додав, що це питання вже обговорили з представниками Державної прикордонної служби, поліції та ДСНС.

Як розповів Жебрівський, також відбувся виїзд на місце майбутнього пункту, з якого вже видно в бінокль блок-пост сепаратистів і околиці Докучаєвська.

Згадані села лежать на південний захід від Донецька і на захід від окупованих Докучаєвська й Оленівки.

«Сірою зоною» називають території, що лежать між контрольними пунктами українських, із одного боку, і спільних російсько-сепаратистських військ, із іншого, хоча саму територію може контролювати одна зі сторін. Ці дев’ять сіл уже давно під контролем українських військ, але їхні мешканці змушені проходити контроль на блок-постах при подорожах в обидва боки.

Крім того, населені пункти в «сірих зонах» є зручним місцем для перевезення так званої «контрабанди», як неформально називають незаконне переміщення товарів на порушення порядку, встановленого на лінії контакту.