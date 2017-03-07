Держдепартамент: США підтримали санкції й необхідність виконання «Мінська» Росією

Речник Державного департаменту США підтвердив, що в перебігу переговорів державного секретаря і міністра закордонних справ України у вівторок у Вашингтоні американська сторона підтримала збереження санкцій щодо Росії.

У відповідь на запитання на брифінгу про повідомлення Павла Клімкіна про цю зустріч речник Марк Тонер сказав, що Рекс Тіллерсон дійсно дав знати, що санкції щодо Росії залишаться, доки вона не виконає вимог до неї «і щодо сходу України, і щодо Криму».

За словами речника, Тіллерсон і Клімкін говорили про внутрішні питання в Україні і про занепокоєння США станом виконання мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині сходу України.

«Держсекретар Тіллерсон повторив, що США далі твердо підтримують Україну і підтримують виконання мінських зобов’язань усіма сторонами, а це значить, і Росією», – сказав речник.

Крім того, додав він, голови зовнішньополітичних відомств обговорювали реформаторські зусилля української влади.

Раніше у вівторок Клімкін після зустрічі з Тіллерсоном заявив, що українське питання «залишається фундаментально важливим для США». Міністр не навів деталей переговорів, але розповів, що говорив із Тіллерсоном про агресію Росії проти України, і наголосив, що ні про який «обмін» України в контексті відносин нової адміністрації США з Росією не йдеться.

Виступаючи пізніше на слуханні в підкомітеті з закордонної допомоги і пов’язаних програм бюджетного комітету Сенату США на тему «Політика і наміри Росії стосовно деяких європейських країн», Клімкін повторив ці слова Тіллерсона і додав, що раніше такі самі запевнення отримав президент України Петро Порошенко в телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом.

А в Києві в МЗС України також повідомили, що Тіллерсон під час зустрічі у Вашингтоні з Клімкіним наголосив, що США і надалі підтримуватимуть Україну, а санкції США проти Росії залишаться чинними до повного виконання мінських домовленостей, припинення агресії та деокупації Донбасу і Криму.

Співрозмовники також домовилися працювати над підготовкою зустрічі між президентами України та США, мовилося в повідомленні.