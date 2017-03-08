Бойовики на Донбасі здійснили понад 100 обстрілів за добу – штаб

Підтримувані Росією бойовики здійснили 7 березня 108 обстрілів позицій українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. Загиблих серед українських воїнів немає, четверо бійців були поранені, троє – травмовані, додав у ранковому зведенні штаб АТО.

За цими даними, з артилерії бойовики обстріляли Зайцеве на Донецькому напрямку, Талаківку й Тарамчук – на Маріупольському, Кримське – на Луганському напрямку. Інші види зброї сепаратисти застосували в багатьох інших місцевостях уздовж усієї лінії фронту, вказують українські військові.

В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріли з боку Збройних сил України в районах Горлівки, Ясинуватої, Докучаєвська. Користувачі соціальних мереж, які живуть на контрольованій угрупованням «ЛНР» території, повідомляють про звуки бойових дій уздовж траси «Бахмутка», на північ від якої розташувалися переважно українські військові, на південь – проросійські бойовики.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.