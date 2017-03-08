У Конгресі США призначили дату першого публічного слухання щодо російського впливу на вибори

Комітет із розвідки Палати представників американського Конгресу призначив на 20 березня перше публічне слухання у розслідуванні ймовірного втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

Голова комітету Дейв Нуньєс заявив 7 березня, що планує провести серію громадських слухань, і закликав свідчити на першому слуханні директора ФБР Джеймса Комі та директора Агентства національної безпеки адмірала Майка Роджерса.

Нуньєс додав, що серед запрошених на засідання комітету з розвідки також є колишній директор національної розвідки Джеймс Клеппер, колишній директор Центрального розвідувального управління Джон Бреннан і колишній виконувач обов’язків міністра юстиції Саллі Єйтс.

У січні спецслужби США оприлюднили звіт, що, за їхніми оцінками, президент Росії Володимир Путін наказав здійснити «кампанію впливу» з метою підірвати довіру до виборчої системи США і дискредитувати суперницю Дональда Трампа Гілларі Клінтон. Нині, за повідомленнями преси, Федеральне бюро розслідувань США розслідує контакти і ділові зв’язки низки тодішніх і нинішніх помічників Трампа з російськими посадовцями.

Президент США Дональд Трамп та представники Кремля називають скандали навколо контактів представників теперішньої американської влади «полюванням на відьом».