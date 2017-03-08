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08 Березень 2017, Київ 08:34
Новини | Міжнародні

У Конгресі США призначили дату першого публічного слухання щодо російського впливу на вибори

Директор ФБР Джеймс Комі свідчитиме на перших публічних слуханнях щодо ймовірного російського впливу на вибори

Директор ФБР Джеймс Комі свідчитиме на перших публічних слуханнях щодо ймовірного російського впливу на вибори

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Комітет із розвідки Палати представників американського Конгресу призначив на 20 березня перше публічне слухання у розслідуванні ймовірного втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

Голова комітету Дейв Нуньєс заявив 7 березня, що планує провести серію громадських слухань, і закликав свідчити на першому слуханні директора ФБР Джеймса Комі та директора Агентства національної безпеки адмірала Майка Роджерса.

Нуньєс додав, що серед запрошених на засідання комітету з розвідки також є колишній директор національної розвідки Джеймс Клеппер, колишній директор Центрального розвідувального управління Джон Бреннан і колишній виконувач обов’язків міністра юстиції Саллі Єйтс.

У січні спецслужби США оприлюднили звіт, що, за їхніми оцінками, президент Росії Володимир Путін наказав здійснити «кампанію впливу» з метою підірвати довіру до виборчої системи США і дискредитувати суперницю Дональда Трампа Гілларі Клінтон. Нині, за повідомленнями преси, Федеральне бюро розслідувань США розслідує контакти і ділові зв’язки низки тодішніх і нинішніх помічників Трампа з російськими посадовцями.

Президент США Дональд Трамп та представники Кремля називають скандали навколо контактів представників теперішньої американської влади «полюванням на відьом».

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