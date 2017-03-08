У Косові планують створення регулярної армії – попри заперечення сербів

Президент Косова Хашим Тачі звернувся до парламенту країни з пропозицією перетворити сили безпеки країни на регулярну армію. У поданому 7 березня законопроекті йдеться, що«перетворення Сил безпеки Косова на армію є нормальним кроком суверенної і незалежної держави».

«Така правова ініціатива, спрямована на захист територіальної цілісності і суверенітету, збереження миру і захист» Косова, водночас сприятиме регіональному «миру і стабільності», твердить Тачі.

План президента Косова потребує двох третин голосів депутатів парламенту, це вимагатиме підтримки з боку законодавців, які є сербами за національністю. Тачі визнав, що етнічна сербська меншина Косова виступає проти його пропозицій.

Заступник прем’єр-міністра Косова, серб Бранимир Стоянович заявив, що зміна мандату Сил безпеки країни буде неконституційною і що сербські представники вимагатимуть поваги до положень конституції, які регулюють ці питання. Стоянович додав, що Тачі не обговорював свої ідеї з етнічними сербськими лідерами.