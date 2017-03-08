Штат Гаваї вимагає призупинення дії нового імміграційного указу Трампа

Американський штат Гаваї подав перший судовий позов щодо нового указу президента США Дональда Трампа, який передбачає тимчасову заборону прийому біженців і замороження видачі нових віз до США громадянам шести переважно мусульманських країн.

Влада тихоокеанського штату заявила, що прагнутиме тимчасового призупинення дії рішення Трампа.

«Цей новий указ – нічого іншого, ніж заборона для мусульман у версії 2.0», – твердить прокурор Гаваїв Дуґ Чин.

«Під приводом гарантування національної безпеки, він (указ – ред.), як і раніше націлений проти іммігрантів і біженців. Він залишає відкритими двері для ще більших обмежень», – додав представник Гаваїв.

Міністерство юстиції США заперечує такі закиди, стверджуючи, що переконане «в тому, що дії президента є законними для захисту національної безпеки» країни.

У понеділок президент США Дональд Трамп підписав змінений указ про обмеження імміграції. Він передбачає 90-денне замороження видачі нових віз до США громадянам шести переважно мусульманських країн – Ірану, Сирії, Судану, Лівії, Сомалі й Ємену. При цьому, на відміну від попереднього, цей указ не займає прав громадян цих країн, що вже мають чинну візу або дозвіл на постійне мешкання у США. Також із переліку країн, яких стосуються обмеження, вилучили Ірак, що був у першому указі. Так само, як і перший указ, нинішній запроваджує 120-денне припинення програми приймання біженців у США. На відміну від первісного указу, новий набуває чинності не негайно, а з 16 березня. В ньому також уже немає припинення приймання біженців із Сирії на невизначений термін, що було в первісному указі.