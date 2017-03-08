Бойовики атакували військовий госпіталь у Кабулі

Бойовики 8 березня напали в афганській столиці Кабулі на військовий госпіталь.

Представник міністерства оборони Афганістану Давлат Вазірі повідомив, що бойовики, кількість яких невідома, увійшли на територію лікувального закладу після вибуху та обстрілу. Військовий госпіталь, розрахований на 400 місць, розташований поруч із двома цивільними лікарнями в столичному районі Вазір Акбар Хан, а через дорогу від нього розпочинається територія посольства США.

«Нападники перебувають на другому і третьому поверхах лікарні, і просто зараз триває бій», – повідомив речник оборонного відомства й додав, що ще незрозуміло, скільки людей могли бути вбиті чи поранені.

Територія навколо лікарні перекрита силами безпеки. Афганські вертольоти кружляють над районом, де стався напад.

Президент Афганістану Ашраф Гані під час виступу з нагоди Міжнародного жіночого дня засудив атаку, назвавши її «нападом на всіх афганців і всіх афганських жінок».

Жодна група бойовиків негайно не заявила про відповідальність за напад.

Атака в Кабулі відбувається всього через тиждень після того, як десятки людейбули вбиті і поранені в результаті серії нападів талібів на будівлі поліції та розвідувальної служби в столиці Афганістану.