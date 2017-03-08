Китайська компанія ZTE сплатить у США рекордний штраф через порушення санкцій проти Ірану

Китайський телекомунікаційний гігант, компанія ZTE погодилася виплатити штраф на рекордну суму 892 мільйони доларів через надання технологій на порушення санкцій США. Про це американський уряд оголосив 7 березня.

Відповідно до угоди, яка перебуває на схваленні в окружному суді США в Техасі, на ZTE може чекати додатковий штраф у розмірі 300 мільйонів доларів, якщо компанія зробить нові порушення впродовж семи років випробувального терміну.

«Ми повідомляємо світові – ігри закінчилися. Ті, хто зневажає наші економічні санкції і закони експортного контролю, не залишатимуться безкарними – вони потерпатимуть від наслідків», – наголосив міністр торгівлі США Вілбур Росс. Чиновник звинуватив ZTE у використанні «кричущої схеми ухилення від закону США, а також систематичному введенні слідства в оману».

США звинуватили ZTE в змові з метою обійти ембарго США проти Ірану в період з січня 2010-го до квітня 2016 року.

Компанія мала контракти з іранським урядом, які передбачали створення і запуск телекомунікаційних мереж з використанням обладнання і програмного забезпечення, створеного в Сполучених Штатах. ZTE використовує компоненти виробництва таких американських компаній, як Microsoft, Intel і Qualcomm. Їхні деталі складають від чверті до майже третини обладнання, яке продукує компанія ZTE.

Серед обладнання на суму 32 мільйони доларів, які ZTE передала Іранові на порушення експортних законів США, були маршрутизатори, мікропроцесори та сервери.