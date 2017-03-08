Президент Петро Порошенко побажав українським жінкам любові та миру.

«Хочу побажати нашим жінкам дві речі. Перша – це любов. Мені дуже пощастило, бо я знаю, що це таке. Ми з Мариною вже 33 роки разом. І кожен ранок я дякую Богові за те, що Він послав мені найулюбленішу жінку. Друга – це мир. Як би нам важко не було, ми боремося за те, щоб він прийшов на нашу українську землю», – написав президент у Facebook.

Міжнародний жіночий день – щорічне свято, що відзначається 8 березня. Вперше святкувалося в 1909 році в США з ініціативи Соціалістичної партії Америки. Відзначалося в СРСР і країнах радянського блоку як державне свято, в багатьох із них, у тому числі і в Україні, це свято залишилося таким дотепер. 1977 року за радянської ініціативи Організація Об’єднаних Націй оголосила 8 березня Міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир.

Нині в Україні тривають дискусії щодо того, «чи потрібний вихідний день для того, щоб боротись за права жінок».