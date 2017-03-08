Документи про спрощення візового режиму для Грузії опубліковані в Офіційному журналі ЄС

Документи щодо лібералізації візового режиму Євросоюзу для громадян Грузії 8 березня опубліковані в Офіційному журналі ЄС. Документи набудуть чинності через 20 днів, а отже, з 28 березня між ЄС та Грузією може запрацювати безвізовий режим.

Цей режим означає, що громадяни Грузії, які мають біометричні паспорти, зможуть перебувати на території ЄС (точніше, «шенгену») без віз не більш ніж 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Безвізовий режим для Грузії Європарламент підтримав 2 лютого, після цього домовленості підтвердили ще на кількох етапах відповідно до вимог європейської бюрократії.

Аналогічного режиму з ЄС наразі очікує Україна.

14 лютого у Брюсселі затвердили новий механізм припинення безвізових режимів – це було умовою для лібералізації візового режиму між ЄС та Грузією, а також Україною. 28 лютого у ЄС успішно завершився «тріалог», що має прискорити процес погодження візової лібералізації для України.