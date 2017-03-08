Українці Криму планують зібратися на «вечорницю» в день народження Кобзаря

Українці в окупованому Криму планують зустрітися в день народження Тараса Шевченка. Про це поінформував керівник Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін та інші українські активісти.

«До Дня народження Шевченка запрошуємо на нашу літературну вечорницю 09.03.17. Початок о 18-й. Зустрічаємось, як завжди, на Турецькій. 26-28», – ідеться в повідомленні у Facebook.

Раніше в березні Леонід Кузьмін отримав «попередження про неприпустимість порушення закону» від управління МВС Росії щодо Криму, яке йому надіслали в зв’язку з подачею активістами повідомлення про проведення в Сімферополі акції на честь українського письменника Тараса Шевченка.

У 2016 році активістам відмовили в проведенні заходу, викликали в управління російської прокуратури Криму, де попередили про неприпустимість проведення акції біля пам’ятника Шевченку.

У 2015 році сімферопольці планували провести мітинг біля пам’ятника Шевченку, проте сімферопольська адміністрація відмовила їм в цьому і погодила проведення мітингу в Гагарінському парку біля скульптури «Три грації». Незважаючи на це, активісти принесли квіти до пам’ятника Шевченкові на вулиці Севастопольській. Тоді співробітники поліції затримали організатора акції – Леоніда Кузьміна і ще двох активістів. За словами поліцейських, причина затримання – використання у ході мітингу української символіки, пізніше активістів відпустили, також був судовий розгляд.

Щороку 9 березня Україна і українська діаспора в усьому світі святкують річницю з дня народження українського поета і художника Тараса Шевченка.