Клімкін закликав радника Трампа Макмастера до подальшої військово-технічної допомоги Україні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час візиту до США закликав радника з національної безпеки в адміністрації Дональда Трампа Герберта Раймонда Макмастера до подальшої військово-технічної допомоги Україні. Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.

Павло Клімкін в ході зустрічі подякував американській стороні за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України у контексті боротьби проти російської агресії.

«Міністр Павло Клімкін висловив сподівання, що досвід, який генерал-лейтенант Герберт Раймонд Макмастер здобув під час вивчення стратегії гібридної війни РФ в Україні на доручення командування армії США дає йому можливість повною мірою зрозуміти виклики, з якими стикається Україна», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

«Співрозмовники також проговорили можливості розвитку домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Петра Порошенка та президента США Дональда Трампа 5 лютого 2017 року, та з цією метою продовження діалогу з Адміністрацією США на усіх рівнях», – повідомили у МЗС України.

Напередодні Павло Клімкін зустрівся з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, а також виступив у Сенаті США.