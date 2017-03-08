«Опозиційний блок» пропонує розформувати люстраційний департамент Мін’юсту

Партія «Опозиційний блок» пропонує владі розпустити люстраційний департамент Міністерства юстиції.

«Незаконна і безглузда українська люстрація призвела до того, що навіть на цей департамент впродовж трьох місяців не можуть призначити керівника… Сьогодні необхідно очищати владу від самих люстраторів, при яких корупція і розвал держави досягли небачених розмірів», – йдеться у заяві політичної сили.

«Опозиційний блок» пропонує розформувати цей комітет «як структуру, що завдала величезних збитків державі».

При цьому у партії не уточнюють, яких саме збитків завдано.

Напередодні комісія з другої спроби не визначила переможця конкурсу на посаду директора департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції.

16 вересня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон «Про очищення влади» (відомого як закон про люстрацію). Нині у Конституційному суді України триває розгляд справи щодо конституційності норм цього закону.

Станом на жовтень 2016 року, за даними на той час директора департаменту з питань люстрації Мінюсту Тетяни Козаченко, в Україні люстровано на сьогодні 938 осіб і серед них – 40 служителів Феміди.

21 листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Мін’юсту Тетяна Козаченко заявила про відставку з посади.