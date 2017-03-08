Луценко: у підозрюваного в розтраті директора держпідприємства виявили золотий рукомийник

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що під час обшуку 7 березня у підозрюваного в розтраті держкоштів директора підприємства «Електровозбудування» виявили покритий золотом рукомийник. Про це Луценко повідомив на своїй сторінці в Facebook, опулікувавши фото нібито цього рукомийника.

Крім того, прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що у ході обшуку у директора держпідприємства виявили і вилучили золотий іменний годинник президента Росії.

Прокуратура проводить досудове розслідування щодо директора держпідприємства за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями «заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем», «невиплата заробітної плати».

За даними прокуратури, у вересні 2014 року цей посадовець уклав з товариством з обмеженою відповідальністю договір про надання послуг з капітального ремонту дванадцяти електродвигунів, «достовірно знаючи, що вказане підприємство є виробником паперу та картону, за ремонтні роботи, які не проводились, директор підприємства перерахував майже 3 мільйони гривень».

Крім того, за даними силовиків з жовтня 2016 по січень 2017 року посадовець не виплачував працівникам заробітну плату, внаслідок чого виникла заборгованість у сумі понад 6,4 мільйона гривень.

Наразі посадовцю повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

У лютому 2014 року після втечі з України колишнього президента Віктора Януковича з'явилися чутки, що у ванній кімнаті в резиденції Януковича в Межигір'ї виявили «золотий унітаз», проте ці чутки не підтвердилися.