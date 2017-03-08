Лисенко: сьогодні ремонтники планують відновити електропостачання Донецької фільтрувальної станції

Речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко заявляє, що сьогодні ремонтники мають намір відновити електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

«Сьогодні зусилля рятувальників будуть зосереджені на відновленні електропостачання Донецької фільтрувальної станції», – сказав він.

За даними Лисенка, водопостачання в Авдіївці наразі здійснюється за графіком з міських резервуарів.

5 березня у результаті обстрілів знову сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач біля Авдіївки. Це призвело до припинення електропостачання міста та Донецької фільтрувальної станції, що подає у місто воду.

7 березня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив про відновлення в Авдіївці лінії електропостачання.