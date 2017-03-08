В ООН розкритикували Трампа за політику щодо мігрантів

Верховний комісар ООН з прав людини Зеїд Раад аль-Хусейн висловив стурбованість новою міграційною політикою Адміністрації США, зокрема – 90-денною забороною на видачу віз громадянам шести переважно мусульманських країн: Ірану, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану та Ємену.

Комісар ООН наголосив, що нова політика може спричинити різке зростання кількості людей, яких депортують. Це, за його словами, може призвести до порушення міжнародного права, а саме – Конвенції ООН щодо біженців, що забороняє примусове повернення на батьківщину жертв війни, насильства чи переслідувань.

Зеїд Раад аль-Хусейн закликав нове керівництво США до зваженішої політики щодо мігрантів та етнічних меншин. «Очорнення таких груп, як мексиканці чи мусульмани, помилкові твердження, начебто мігранти здійснюють більше злочинів, ніж громадяни США, є шкідливими і розпалюють ксенофобію», – зазначив комісар.

Раніше цього тижня Дональд Трамп підписав новий указ, що стосується міграційної політики США і зокрема передбачає тимчасову заборону на в’їзд громадянам низки країн.