Росія: балкарці вшанували роковини сталінської депортації

У Росії у Північно-Кавказькому регіоні Кабардино-Балкарії балкарці відзначили 73-і роковини їх масової депортації в Середню Азію радянським лідером Йосипом Сталіним.

Молитви в мечетях регіону були присвячені тим, хто загинув під час депортації в Казахстан і Киргизстан між 1944 і 1957 роками.

Глава Кабардино-Балкарії Юрій Коков назвав депортацію «злочинним актом [радянського] режиму».

У заяві 7 березня він сказав, що всі жителі Кабардино-Балкарії «поділяють гіркоту втрати і вшановують пам’ять жертв усіх політичних репресій».

Переважна більшість балкарців у тодішньому СРСР, майже 38 тисяч людей, були депортовані протягом 8 й 9 березня 1944 року до Середньої Азії за колективним звинуваченням у допомозі нацистам. Ті, хто пережив заслання, зміг повернутися тільки через 13 років – після того, як по смерті Сталіна репресії проти балкарців визнали помилковими й протизаконними.

Балкарці є тюркомовною і переважно мусульманською етнічною групою.

Схожих депортацій зазнали в ті часи багато народів тодішнього СРСР.